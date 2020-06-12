«مبعوث أردوغان»: «الوفاق» انتصرت على «قوات حفتر» وليس من حق المنهزم أن يضع شروطا أو يتفاوض

زعم مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، إن بلاده منذ البداية دعمت كل المبادرات التي من شأنها الوصول إلى الحل السياسي في الأزمة الليبية.

وقال أمر الله إيشلر، في مقابلة له عبر فضائية “TRT” عربي التركية، إن تركيا دعمت الأمم المتحدة أيضا لعودة اللجنة العسكرية “5+5″، وبالأمس تم التشاور بين الطرفين بمبادرة أممية، وخلاصة القول أن أنقرة منذ بداية الأزمة تعرف أن تشخيص الأزمة سياسيًا، وبالتالي لا بد أن يكون الحل كذلك سياسيًا، والآلية لذلك هي الحوار.

وأوضح أن بلاده تدعم كل المبادرات التي قامت بها الأمم المتحدة، وقبل اتفاق الصخيرات دعمنا كل هذه المبادرات بين الأطراف الليبية، وأحيانًا بين الأطراف الدولية، وحضرنا في اجتماع روما وكذلك توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات.

وادعى أن حكومة الوفاق انتصرت على قوات حفتر، في حربها ضد العاصمة طرابلس، وضد المنطقة الغربية، لذلك ليس من حق المنهزم أن يضع شروطًا للحكومة المُعترف بها دوليًا، وشخصية حفتر غير مقبولة، والتقيت بآلاف من الليبيين وهم يرفضون حفتر بشدة، ويكرهونه، وبعد الاعتداء على طرابلس ذكرت أن حفتر ليس له أي مستقبل في ليبيا، فإما يُقتل أثناء القتال، أو يُحاكم كمجرم حرب.

ولفت إلى أن حفتر ليس له أي مستقبل خاصة في المشاورات والمباحثات السياسية، ومستقبل ليبيا سيكون بدون حفتر، ومن شأن الولايات المتحدة أن تلعب دورًا فعالاً، خاصة أنها دولة مؤثرة عالميًا، ولذلك يجب أن يكون دورها إيجابيًا للوصول إلى الحل السياسي في الأزمة الليبية.