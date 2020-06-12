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«مبعوث أردوغان»: «الوفاق» انتصرت على «قوات حفتر» وليس من حق المنهزم أن يضع شروطا أو يتفاوض

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، إن بلاده منذ البداية دعمت كل المبادرات التي من شأنها الوصول إلى الحل السياسي في الأزمة الليبية.

وقال أمر الله إيشلر، في مقابلة له عبر فضائية “TRT” عربي التركية، إن تركيا دعمت الأمم المتحدة أيضا لعودة اللجنة العسكرية “5+5″، وبالأمس تم التشاور بين الطرفين بمبادرة أممية، وخلاصة القول أن أنقرة منذ بداية الأزمة تعرف أن تشخيص الأزمة سياسيًا، وبالتالي لا بد أن يكون الحل كذلك سياسيًا، والآلية لذلك هي الحوار.

وأوضح أن بلاده تدعم كل المبادرات التي قامت بها الأمم المتحدة، وقبل اتفاق الصخيرات دعمنا كل هذه المبادرات بين الأطراف الليبية، وأحيانًا بين الأطراف الدولية، وحضرنا في اجتماع روما وكذلك توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات.

وادعى أن حكومة الوفاق انتصرت على قوات حفتر، في حربها ضد العاصمة طرابلس، وضد المنطقة الغربية، لذلك ليس من حق المنهزم أن يضع شروطًا للحكومة المُعترف بها دوليًا، وشخصية حفتر غير مقبولة، والتقيت بآلاف من الليبيين وهم يرفضون حفتر بشدة، ويكرهونه، وبعد الاعتداء على طرابلس ذكرت أن حفتر ليس له أي مستقبل في ليبيا، فإما يُقتل أثناء القتال، أو يُحاكم كمجرم حرب.

ولفت إلى أن حفتر ليس له أي مستقبل خاصة في المشاورات والمباحثات السياسية، ومستقبل ليبيا سيكون بدون حفتر، ومن شأن الولايات المتحدة أن تلعب دورًا فعالاً، خاصة أنها دولة مؤثرة عالميًا، ولذلك يجب أن يكون دورها إيجابيًا للوصول إلى الحل السياسي في الأزمة الليبية.

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السياسة القتال المباحثات حفتر حكومة الوفاق ليبيا مبعوث أردوغان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا وحمار مثل اى بغبغان يردد اكاذيب واردوغان مجرد كلب يحركه الامريكان وهم اول من يطردوه من ليبيا بعد اداء المطلوب منه اما حفتر فانسحب بكامل قواته ومعداته بطلب من الاصدقاء لتنفيذ خطة تكتيكية بنقل المعركة على ابواب مصراته لتدفع ثمن الحرب من دمار وراينا رسائل معتيق وباشاغا تصرخ لامعتوه فى مصراته خسائر ضخمة مع تدخل طائرات الرافال والميج 29 المتطورة لتدمر غرف عمليات ومنظومات الدفاع الجوى بمصراته لتقوم بعد ذلك الاباتشى والمسترال والغوويص بمحاصرة مصراته وانزال بحرى تم التدرب عليها فى المناورة قادر 2020 والايام القادمة سوداء على المغول كلاب اردوغان الذى هزم فى كل معاركه حتى على حدوده فى ادلب فما بالنا فى الصحراء الليبية والمضحك ان كلاب المعتوه يروجون لاكذوبة ان من يسيطر على اقليمى برقة وفزان بما فيها نفط ومياه وبدونهم لاقيمة لطرابلس ذات الكثافة السكانية العالية من ينفق عليها اصلا !!

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  • واحد من احفاد المغول مخبول عايش فى اوهام فلم يحدث ان تركيا كسبت معركة واحدة فى النهاية

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