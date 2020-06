عقيلة صالح: المسؤولون في ليبيا لا يريدون الحل ويستغلون الفوضى للاستمرار في مناصبهم

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخميس، إن المبادرة المصرية

هي مُبادرة ليبية بامتياز، مشيرًا إلى أن ما حدث في القاهرة، كان إعلانًا لها، مع بعض

الإضافات البسيطة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تستند إلى بناء وتكوين الدولة الليبية.

وأضاف صالح في تصريح صحفي أن هذه المبادرة مستندة إلى العرف

والدستور في ليبيا، وما تقرر في مجلس الأمن والأمم المتحدة، مبينًا أن الحكومة المصرية

بذلت جهدًا لتقريب وجهات النظر، وإعلان هذه المبادرة من القاهرة، لافتًا إلى أن مصر

تستطيع إقناع رؤساء الدول الكبرى، بأن هذه المبادرة قد تؤدي لإنهاء الأزمة، موضحًا

أن هناك شبه إجماع على دعم هذه المبادرة التي تعتبر مبادرة محلية مدعومة دوليًا.

وتابع صالح أن

الجيش تحرك للعاصمة لأنه كان يسيطر عليها مجموعة من الإرهابيين، وذلك بشهادة وزير داخلية

حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أنه عندما تطور الأمر

ودخلت تركيا في الشأن الليبي، أصبح الأمر يتطلب قوة أكثر، قد تكون مفرطة، ورأى الجيش

أن عملية السيطرة على العاصمة، قد تُكلف الليبيين الكثير، ربما لا يتناسب مع طرد مجموعة

من المجرمين، موضحًا أنه احترامًا لمطالب بعض الدول الصديقة أعطى الجيش فرصة للحل السياسي،

وهذا ما حدث.

وأشار صالح إلى أنه لا توجد خسارة في الحرب، ولكن ما حدث

حفاظًا على الأرواح، حيث توقع الجيش أن السيطرة على العاصمة ليس كما في البداية، بل

سيكلف المدينة الكثير، والمجتمع الدولي أكد أنه سيعمل على وقف إطلاق النار، لافتًا

إلى أن المبادرة موجهة لليبيين جميعًا، قبل المسؤولين، لأنهم لا يريدون الحل ويستغلون

الفوضى في البلاد والانقسام، حتى يستمرون أي وقت للبقاء في السلطة، مضيفًا أن من يتحمل

المسؤولية هو المجتمع الدولي، لأنه هو من يطالب بوقف إطلاق النار، والحل السلمي، وبالتالي

عليه إعلان وقف إطلاق النار، مبينًا أن الجيش قادر على الدفاع عن ليبيا بكل قدرته،

والتزم بوقف إطلاق النار، وهذا لا يعني عدم الرد على أي اعتداء أو محاولة تجاوز الحدود.

ولفت صالح إلى أن كل الاتفاقيات والمعاهدات يجب أن تعتمدها

السلطة التشريعية، حتى وإن وقعها الرئيس المنتخب، كي يتم الاعتداد بها، والاتفاق التركي

رفضه مجلس النواب، واعتبره باطلاً، أما الاتفاقية الأخيرة بين اليونان وقبرص، لم يتم

إبلاغنا بها رسميًا، لأننا لم نكن طرفًا في الاتفاقية بين إيطاليا واليونان، وعندما

ندخل في هذا الأمر، سيتم تشكيل لجنة من الليبيين، وستتفاعل مع دول شرق المتوسط لضمان

حدود وحقوق ليبيا.

أكد صالح أن مجلس النواب طلب من الأمين العام للأمم المتحدة،

الإسراع بتحديث بعثة الأمم المتحدة، سواء بالحالة التي عليها، أو بتكليف مبعوث جديد،

للتأسيس لعملية الحل، وتم الحصول على وعد باستمرار البعثة في عملها.

