خالد المشري: لا حوار مع خليفة حفتر

صرّح رئيس المجلس الأعلى للدولة،خالد المشري، أنه لا حوار مع المشير خليفة حفتر، خلال لقاءه مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وأوضح المشري للسفير الألماني، أن موقف مجلسه ثابت بقوله: لا حوار مع “مجرم الحرب” خليفة حفتر، مضيفا بأنه على استعداد لإستئناف العملية السياسية وفق الثوابت والرؤى الموضوعة والمتفق عليها، وهي التئام مجلس النواب والدعوة لإجراء استفتاء على الدستور والذهاب لإنتخابات عامة في البلاد.

ورحّب خالد المشري، خلال اللقاء بجهود ألمانيا الإيجابية في حل الأزمة الليبية وتواصلها مع جميع الأطراف بحيادية.

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