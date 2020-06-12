«مكافحة الأمراض» يكشف عن تطورات جديدة في أزمة كورونا

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، إنه سجل 15 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان بشأن الوضع الوبائي ليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020م، فإن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 15 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي : طرابلس: مجموع الحالات ( 7 ) حالات وحالة جديدة ، وحالتي من الحالات المخالطة فضلا عن 3 حالات قادمة من سبها، وحالة من تونس

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات قفز 393 حالة مصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 329، وسجل 59 متعافي من المرض فضلا عن 5 حالات وفاة.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب المركز، المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.