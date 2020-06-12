«عقيلة صالح» يجتمع بمجلس «بلدية أوجلة» لمناقشة المبادرة المصرية لإنهاء النزاع في ليبيا

عُقد صباح يوم امس اجتماع موسع ضم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس التسييري لبلدية أوجلة السنوسي عثمان الفضيل والسادة عمداء البلديات، وذلك لمناقشة مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمبادرة المصرية بشأن حل الأزمة في ليبيا (اعلان القاهرة).

ذكر بيان للبلدية: “تم التاكيد على الدعم الكامل و مساندة مجلس النواب المنتخب وانه الجسم الشرعي الوحيد بالبلاد، التاكيد على موقفنا الثابت من دعمنا للقوات المسلحة الليبية في حربها على الارهاب في كل ربوع البلاد، والتعبير عن خالص التقدير لمجهودات الحكومة الليبية، وتأييد مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لحل الأزمة بالبلاد، وكذلك “اعلان القاهرة” بالخصوص، آملين ان يلتحق كل الليبيين في مسيرة تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لهذه البلاد”.