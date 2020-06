إيشلر: مستقبل ليبيا سيكون بدون “حفتر” وليس من حق المنهزم أن يضع شروطا للتفاوض

قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، الخميس،

إن حكومة الوفاق انتصرت على “حفتر” مشيرًا إلى أنه ليس من حق المنهزم أن

يضع شروطًا، مضيفًا أن مستقبل ليبيا سيكون بدون “حفتر”، على حد قوله.

وأشار إيشلر في تصريح صحفي أن “حفتر” ليس له أي

مستقبل خاصة في المشاورات والمباحثات السياسية، مؤكدًا أنه من شأن الولايات المتحدة

أن تلعب دورًا فعالاً، خاصة أنها دولة مؤثرة عالميًا، ولذلك يجب أن يكون دورها إيجابيًا

للوصول إلى الحل السياسي في الأزمة الليبية.

وأضاف إيشلر أن تركيا دعمت الأمم المتحدة أيضا لعودة اللجنة

العسكرية 5+5، مبينًا أن أنقرة منذ بداية الأزمة تعرف أن تشخيص الأزمة سياسيًا، وبالتالي

لا بد أن يكون الحل كذلك سياسيًا، والآلية لذلك هي الحوار، موضحًا أن تركيا تدعم كل

المبادرات التي قامت بها الأمم المتحدة، وقبل اتفاق الصخيرات دعمت كل هذه المبادرات

بين الأطراف الليبية، وأحيانًا بين الأطراف الدولية، وحضرت في اجتماع روما وكذلك توقيع

الاتفاق السياسي في الصخيرات، وفقًا لقوله.

