رويترز: أمريكا قد تدعم وزيرة خارجية غانا السابقة لخلافة سلامة في ليبيا

قالت وكالة رويترز إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح ترأس حنا تيته، وزيرة خارجية غانا السابقة ومبعوثة المنظمة الدولية الحالية لدى الاتحاد الأفريقي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البعثة في ليبيا.

وأفاد دبلوماسيون بأن الولايات المتحدة تقول إنها قد تدعم تعيينها.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ذلك لكنه أضاف أن إدارة بعثة الأمم المتحدة والتوسط في سلام ”مهمة كبيرة للغاية على شخص واحد، لذلك نحن… نتحدث مع نظرائنا بشأن أفضل السبل للمضي قدما“.

واستقال غسان سلامة، الذي رأس بعثة الأمم المتحدة وكان مكلفا بمحاولة التوسط في اتفاق سلام، في الثاني من مارس آذار بسبب الضغوط، وذلك بعد فشل أحدث مساعيه لصنع السلام.