ضابط في الجيش: قوات الوفاق زرعت الألغام في المدخل الشرقي لمدينة مصراته

أكد ضابط في الجيش الليبي أن قوات تابعة للوفاق في مدينة مصراته وبمساعدة عناصر من المرتزقة السوريين وبإشراف ضباط هندسة عسكرية أتراك بدأوا في زرع الألغام بمحيط منطقة السدادة؛ المدخل الشرقي لمدينة مصراته.

ووفق الضابط إبراهيم عبدالخالق فإن قوات الوفاق دخلت مرحلة زرع الألغام والمفخخات بأسلوب ”الجماعات الإرهابية“، مؤكدا وصول عدد من العناصر الإرهابية عبر تركيا لديهم خبرة في زرع الألغام وصنع المفخخات.

وأوضح عبدالخالق في تصريح لـ“إرم نيوز“ بأن وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل تحاول إيهام الرأي العام الليبي والدولي بأن الجيش الليبي هو المسئول عن ذلك.

وذكر عبدالخالق بأنه وفق معلومات استخباراتية فإن الوفاق قامت في الأيام الأولى من خروج الجيش بمنع المدنيين من العودة إلى منازلهم، ودخلت عدة مجموعات مسلحة وظلت في هذه الأحياء لأكثر من يومين.

وأوضح عبدالخالق بأن القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة والخبير السابق في زرع المفخخات خالد الشريف ويرافقه عادل الجنزوري قاما بعمل طوق مسلح علي تلك المناطق ودخلتها سيارات مصفحة وبحراسة عناصر مسلحة أغلبهم من تنظيم المقاتلة الليبية وقاموا بتلغيم وتفخيخ المنطقة.