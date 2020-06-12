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صحفية أمريكية: مقاتلو الجيش السوري الحر في طرابلس يفضلون الإقامة في المنازل عن المعسكرات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، إن حكومة الوفاق شرعت بنقل معظم من ذهبوا إلى ترهونة من المرتزقة السوريين إلى معسكر اليرموك، وذلك للسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم.

وأضافت “سنيل”، في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بقولها: “قالت مصادر الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا إن حكومة الوفاق الوطني شرعت بنقل معظم من ذهبوا إلى ترهونة إلى مخيم اليرموك للسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم”.

وتابعت “سنيل”: “مقاتلو الجيش السوري الحر ليسوا سعداء بذلك، حيث قال أحدهم أمس: “كان لدي منزل جميل في طرابلس”.

 

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الجيش السوري الحر الوفاق ترهونة ليندسي سنيل معسكر اليرموك

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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