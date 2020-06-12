الأمم المتحدة "قلقة بشدة" من تقارير "مروعة" عن اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس بيانا تعرب فيه عن قلقها من التقارير “المروعة” حول اكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة غرب البلاد، والتي استعادتها قوات حكومة الوفاق، منذ أكثر من أسبوع، من قوات المشير خليفة حفتر. وطالبت البعثة السلطات الليبية بإجراء “تحقيق سريع وشفاف” في تقارير ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون.

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