الأمم المتحدة "قلقة بشدة" من تقارير "مروعة" عن اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس بيانا تعرب فيه عن قلقها من التقارير “المروعة” حول اكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة غرب البلاد، والتي استعادتها قوات حكومة الوفاق، منذ أكثر من أسبوع، من قوات المشير خليفة حفتر. وطالبت البعثة السلطات الليبية بإجراء “تحقيق سريع وشفاف” في تقارير ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون.
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طز فى الامم المتحدة الاقوى منها طلب البرلمان الليبى من رئيسة مجلس النواب الامريكى برئاسة الديمقراطية نانسى بلوسى التى تتمنى غلطة لادارة ترامب وفرصة ذهبية لاثبات دور الادارة الامريكية فى هذه الجرائم باستخدام سلاح امريكى يستخدمه زعيم الارهاب العالمى ويدير تنظيمى داعش والقاعدة وينقلهم فى طائرات مدنية وسغن مدنية مع اسلحتهم الى ليبيا لارتكاب هذه الجرائم المروعة رغم ان امريكا تتباهى برعاية الديمقراطية كيف وحكومة السراج رفضها مجلس النواب وتقود ارهابيين فى جرائم حرب علنا
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