ليبيا: السلام بعد الحرب؟

تسلط هذه الحلقة من برنامج “وجها لوجه” مع حكيم بالطيفة الضوء على الوضع في ليبيا، مع تقدم قوات حكومة الوفاق الوطنية الليبية نحو مدينة سرت الاستراتيجية، وسط دعوات دولية إلى وقف لإطلاق النار واستئناف الحوار، وإعلان تركيا رفضها المبادرة المصرية للسلام في ليبيا. مع خالد الأسطى عضو مجلس النواب الليبي ولجنة الحوار السياسي، وخالد الترجمان أمين سر المجلس الانتقالي السابق ورئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا.

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