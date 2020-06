مقتل قيادي بـ” النصرة ” في محيط مدينة سرت

أعلن ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة،

مقتل قيادي بصفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لقتال الجيش في محيط مدينة

سرت.

وأوضح المرصد، في تصريح صحفي، أن سامر الأطرش المكنى بـ

” أبي يعرب الأثري “، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق

ضد الجيش، قُتل على مشارف مدينة سرت، مشيراً إلى أنه كان ينتمي سابقاً إلى ما تعرف

بـ “جبهة النصرة في سوريا ” وقد فصل منذ فترة طويلة بسبب اتهامه في قضايا

سرقة .

وأضاف أن “أبا يعرب” هرب قبل سنوات إلى مناطق

“الجيش الوطني” السوري المدعوم من أنقرة، وسكن لفترة في مدينة ادلب، ثم سافر مع المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة

الوفاق غير المعتمدة في حربها ضد الجيش .

وكانت تقارير صحفية أفادت

أمس الخميس بالعثور على جثته والتأكد من هويته إثر الاطلاع على أوراقه الثبوتية.

