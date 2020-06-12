المرصد السوري يكشف حصيلة قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت 13 ألف عنصر من الفصائل الموالية لأردوغان في سوريا إلى ليبيا.

وقال المرصد في تصريحات صحافية، إنه تم رصد سقوط 390 قتيلا من مرتزقة أردوغان، وذلك منذ بدء تدخل تركيا في ليبيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، قد أكد في وقت سابق أن قيادي متشدد بصفوف المرتزقة السوريين، قد قتل في محيط مدينة سرت الليبية، وأوضح المرصد أن سامر الأطرش المكنى بأبي يعرب الأثري، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت، مشيراً إلى أنه كان ينتمي سابقاً إلى جبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) وقد فصل منذ فترة طويلة بسبب قضايا سرقة .

وكانت تقارير صحفية أشارت الخميس بالعثور على جثته والتأكد من هويته إثر الاطلاع على أوراقه الثبوتية.