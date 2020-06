بسيس لــليبيا 24: تصريحات أردوغان حول دعمه من أحفاد عمر المختار تستخدم الكذب لشرخ النسيج الاجتماع الليبي

استنكرت قبيلة

المنفى ما جاء في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأخيرة حول دعمه من احفاد

المختار ومشاركتهم فيما وصفه بالحرب ضد

المليشيات المسلحة في ليبيا.

وأكدت القبيلة

في بيان رسمي دعمها الكامل لقيام الدولة الليبية علي أسس القانون والمساواة بعيدة

تماما عن الإرهاب والإرهابيين.

من جانبه قال منصور بسيس أحد أعيان قبيلة

المنفي في تصريح خاص “لليبيا 24” إن ما قاله الرئيس التركي لا يعدوا كونه تفاهات يحاول من خلالها شرخ النسيج الاجتماعي

الليبي بالكذب والتأويل على تاريخ الجهاد الليبي الذي امتد سنوات طوال.

وأضاف بسيس أنه طالب الأمم المتحدة والدول المهتمة بالشأن

الليبي بضرورة إيقاف أردوغان عند حده واصفا إياه “بالمعتوه”، كما دعا

إلى النظر بجدية في الملف الليبي الذي اصبح التعقيد فيه يزداد شيء فشيء دون أي

موقف جاد من العالم

وحول الدعم

الاجتماعي فقد اكد بسيس علي دعم كافة القبائل من شتي المدن الليبية للجيش الذي

يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم ليخرج بليبيا من الظلام

هذا وكان الرئيس

التركي قد صرح بان احفاد عمر المختار في ليبيا هم من يقوموا بدعمه في حربه علي

الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا.

