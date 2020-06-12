وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح بتعريض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية

ليبيا – هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الخميس، المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا على أن واشنطن لن تسمح بأن تهدد ما وصفها بـ”المحكمة الصورية” الأمريكيين.

بومبيو أوضح في مؤتمر صحفي أن العقوبات الأمريكية على محكمة الجنايات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة ، مضيفًا :”لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية”.

بضوء من الجنائية الدولية .. تفاصيل عن عملية سرية للقبض على سيف الإسلام القذافي. #ليبيا #المرصد https://t.co/OD6aEXPk0h — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 2, 2020

واتهم البيت الأبيض المحكمة الدولية بالخضوع لـ” البيروقراطية الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريي الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها”، مؤكدًا على أن تصرفات المحكمة تمثل هجومًا على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة.

وحملت السلطات الأمريكية المحكمة الدولية المسؤولية عن إجراء تحقيقات ذات دواع سياسية بحق الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل، ملوحة بوجود أسباب ملموسة للاعتقاد بانتشار ظاهرة الفساد وسوء السلوك على أرفع المستويات فيها.

يشار إلى أن تصريحات بومبيو جاءت بعد أن سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة بشأن احتمال ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

وفد حكومة الوفاق في محكمة الجنايات الدولية يُبلغ المحكمة بموافقته أن يتم جلب سيف الإسلام القذافي للمحاكمة في لاهاي . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/dqNOhviutn — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 12, 2019

يشار إلى أن المحكمة المتهمة بالفساد حالياً واتخاذها أحكام وقرارات وفقا لضغوطات سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها بالكامل أصبحت على المحك، بل قد يطعن في كل الاحكام التي إتخذتها في السابق يقول مراقبون.

وتطالب محكمة الجنايات الدولية المتهمة بالفساد بتسليم مواطنين ليبيين لمحاكمتهم بينهم نجل العقيد الراحل معمر القذافي سيف الإسلام، ومدير جهاز الأمن الداخلي بالنظام السابق التهامي خالد، وآمر محاور القوات الخاصة الصاعقة الرائد محمود الورفلي.

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