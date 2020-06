أطلق أعضاء المجلس البلدي الزنتان التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الجمعة، هتافات تحمل تطاولا على الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، حيث ردد أعضاء المجلس، هتاف “اليوم وغدا يا قرامطة”. هذا ويذكر، أنه تم مداهمة المجلس التسييري التابع للحكومة الموقتة، ليلة أمس، وتم إغلاقه وإزالة اللافتات من عليه.

