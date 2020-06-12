«البرلمان الدولي» يعلن دعم المبادرة المصرية لإحلال السلام في ليبيا

أصدر البرلمان الدولي للتسامح والسلام بيان مشترك أعلن فيه دعمه للمبادرة المصرية للسلام في ليبيا خلال الجلسة الطارئة التي عقدتها الأمانة العامة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام ” IPTP ” اول امس شارك فيها كل من رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ورئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ورؤساء اللجان المختلفة في هذا البرلمان، وذلك تمثيلا عن 70 برلمانيا هم أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام .

واضاف البرلمان فى بيانه ” إنطلاقا من رسالة البرلمان الدولي للتسامح والسلام التي ترتكز على مناقشة تلك القضايا التي لها تأثير كبير على السلام والأمن العالمي، فإننا ندعو جميع الأطراف المعنية وأعضاء مجالس النواب القومية والمجتمع الدولي لدعم المبادرة المصرية للسلام في ليبيا والتي تقوم على:

1. الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

2. احترام وحدة الأراضي والاستقلالية الليبية، وانسحاب كافة القوى والمقاتلين الأجانب.

3. استعادة مفاوضات السلام برعاية منظمة الأمم المتحدة والتي تنتهي لإيجاد حل سياسي شامل يهدف لوضع نهاية للأزمة الليبية تتفق مع ما جاء من نتائج في مؤتمر برلين.

4. عقد انتخابات المجلس الرئاسي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإقرار تلك القواعد الدستورية التي تضمن إقامة الانتخابات في المرحلة المقبلة.

5. دعم آليات الحوار الوطني الليبي والجهود والمساعدات الدولية الرامية لدعم المؤسسات المحلية” .

واكد البيان ان هذه المبادرة، التي حظت بدعم المنظمات الدولية الرئيسية ودول أخرى في العالم تهدف لتحقيق المصلحة الوطنية العامة للشعب الليبي بوقف نزيف الدماء وتهيئة الطريق أمام إعادة الاستقلالية والرفاهية لجميع المواطنين في ليبيا.