تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أوباري

أعلن

فريق الاستجابة السريعة التابع لمستشفي أوباري، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

في البلدية .

وأوضح

الفريق، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”

فيسبوك”، أنه يعمل حاليا على تتبع المخالطين للحالة، مشيرا إلى أن الإصابة تم تسجيلها في نطاق البلدية

دون تحديد الجهة.

وطالب الفريق المواطنين

التقيد بساعات الحظر المفروضة من المجلس البلدي وإتباع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار

المرض

