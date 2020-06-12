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الخارجية الأميركية: تدفق الأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر أدى إلى التدخل التركي الكبير في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، عن قلق واشنطن الخاص «بشأن استمرار تدفق المعدّات العسكرية والأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر الروس، الذين أدّى وجودهم إلى التدخل التركي الكبير الجاري الآن»، واشتداد حدة القتال بين الأطراف الليبية، رغم انتهاء حصار القوات التابعة للقيادة العامة على طرابلس، واستضافة القاهرة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر والذي «فتح الطريق أمام حوار سياسي أكبر».

واعتبر شينكر في إحاطة قدمها حول تطورات الأوضاع في ليبيا، أمس الأربعاء، أن التدخل المستمر في ليبيا «من الجهات الأجنبية بمثابة تحدٍّ لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي في شرق المتوسط، ولكن أيضًا كمأساة للشعب الليبي». مؤكد أن الليبيين «يريدون السلام وإنهاء التدخل الأجنبي» لأنهم «منزعجون من هذا المستوى من التدخل الأجنبي في شؤونهم».

وأضاف شينكر أن الولايات المتحدة ما زالت تدعو إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية، ورأى أن «الوقت حان لليبيين من جميع الجهات للتحرّك حتى لا تستطيع روسيا أو أي دولة أخرى التدخل في ليبيا».

الحضور في اجتماعات اللجنة العسكرية ليس كافيا
ووصف الدبلوماسي الأميركي استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+) التي تضم ضباط رفيعي المستوى من حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة برعاية الأمم المتحدة «خطوة أولى إيجابية تتطلب متابعة سريعة من خلال مفاوضات بحسن نية، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإعادة إطلاق المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تحقيق حل طويل الأمد».

وقال شينكر: «لقد شجّعنا نبأ مشاركة كلّ من حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية الآن في محادثات 5 + 5 التي تستضيفها البعثة، ولكن الحضور ليس كافيًا. ونريد أن نرى جميع الليبيين يجتمعون لتولّي مسؤولية بلادهم». مشددا على أهمية أن «تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وضمان حماية المدنيين لأنّ الجمهور الليبي يواجه تحديات متعددة من بينها الصراع وجائحة كورونا فايروس والصعوبات الاقتصادية».

وضع ليبيا على طريق الإنتعاش الاقتصادي يعني الحفاظ على المنشآت النفطية
وأكد شينكر أن التحديات التي تواجه الليبيين «تضاعفت بسبب إقفالات قطاع النفط لمدّة خمسة أشهر من قبل القوات المتحالفة مع القوات المسلحة العربية الليبية». مبينا أنّ وضع ليبيا على طريق الانتعاش الاقتصادي «يعني الحفاظ على المنشآت النفطية الليبية وإعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للنفط».

وتابع: «إنّ استخدام البنية التحتية الحيوية التي تعود للشعب الليبي كأداة للحرب، سواء بالنسبة للنفط الذي يعتبر شريان الاقتصاد أو الماء الذي يعتمد عليه الليبيون من أجل البقاء، أمر يستحق الشجب ويجب أن ينتهي».

هجوم حكومة الوفاق على سرت سيكون له عواقب إنسانية وخيمة
وأعرب شينكر عن انزعاج الولايات المتحدة «من التقارير التي تفيد بأنّ قوات حكومة الوفاق اكتشفت جثث لمدنيين، وعبوات ناسفة، وألغام أرضية في مناطق تمت استعادتها من الجيش». وكذلك قلقها «من أنّ هجوم حكومة الوفاق الوطني على سرت سيكون له عواقب إنسانية وخيمة».

وأوضح أنه «عندما تقوم الجماعات المسلحة ومؤيديها الخارجيين بالتصعيد، يُعاني الشعب الليبي». مجددا دعوة جميع الأطراف في ليبيا لحماية المدنيين ومنع المزيد من الضرر للبنية التحتية، بما في ذلك مرافق المياه والنفط والمستشفيات والمطارات والمدارس.

واختتم شينكر إحاطته التي نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا عبر موقعها الإنترنت قائلا: «إنّ الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى وضع أسلحتهم جانبا واستئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على الفور».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • امريكا الراعى الرسمى للارهاب العالمى وشريكة لمجرم الحرب اردوغان كلب امريكا للقيام باعمال قذرة فى ليبيا ومن قبلها فى سوريا ولكن مهما فعلتم سيتوحد المسلمون فى النهاية ويهزموكم شر هزيمة ويفتحوا اسطنبول هذا مانؤمن به كما ورد فى الحديث الشريف ومن بعدها سنحرر القدس رغم انف الامريكان فهذا بنص القرآن لايختلف اى مسلم قال تعالى :-
    وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

    فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً

    ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

    إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

    عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

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  • اكذوبة فاغنر اشبه بااكذوبة اسلحة الدمار الشامل فى العراق لتبرير تدميرها واليوم فى ليبيا تدمر امريكا بواسطة كلابها ليبيا ولكن فى النهاية ستهزموا شر هزيمة مثل التتار بقيادة هولاكو واليوم امريكا ترامب حيث رايناها جرذ مذعور امام الكورونا والقادم اسوأ لكم ان شاء الله فالكورونا البداية وغدا اية الدخان قال تعالى :-
    بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ

    فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

    يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

    رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

    أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ

    ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ

    إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ

    يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ

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  • زوال امريكا امر حتمى وانتصار المسلمون عليها قادم بنص القرآن الكريم قال تعالى :-
    وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)

    رد

  • هل نرى عاصمة الخلافة الاسلامية قى واشطن ونرى راية لااله الا الله محمد رسول الله ترفرف فوق تمثال الحرية الاجابة نعم بفضل غباوة الامريكان ودعمهم للمسلمين دون ان يدروا

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  • هل ينصر الله الاسلام بالفاجر اردوغان ومن معه الاجابة نعم
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديدًا، فأصابته جراحة فقيل: يا رسول الله: الذي قلت: إنه من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديدًا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت، ولكن به جراحًا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأُخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ” الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله ” ثم أمر بلالاً فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )البخاري 4/34، ومسلم 1/105. ومعنى ذلك: إن الله لينصر دين الإسلام ويعزه بالرجل الفاسق غير العادل.

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  • The god father of the universe pushes their key opponent ( the Russians ) as the main reason behind the diseased Turks/Sherkess’s involvement in Libya – Thuggery model

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