الكزة: الفيفا جمد مساعدات يمنحها لاتحاد كرة القدم الليبي بقيمة 5 ملايين دولار

أكد يونس الكزة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد

الكرة الليبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جمد

صرف مساعدات كان يمنحها لاتحاد الكرة بقيمة 5 ملايين دولار.

وأضاف الكزة في

تصريحات تلفزيونية أن اتحاد الكرة الليبي له مستحقات لدى الفيفا الفيفا تتخطى قيمتها

5 ملايين دولار لكنها لازلت موجودة في خزائن الاتحاد الدولي بسبب توقف النشاط

الرياضي في البلاد.

وأوضح الكزة أن

مساعدات الفيفا تكون مشروطة في الصرف فهي لدعم للألعاب الكرة الشاطئية والصالات

وتطوير الحكام والكرة النسائية ويكون هناك مراقب من الفيفا للأشراف على أوجه الصرف.

وبين أن المساعدات التي قرر الاتحاد

الأفريقي منحها لاتحاد كرة القدم الليبية بمبلغ 200 ألف دولار لم تصل إلى الآن لأن

الموعد الطبيعي

لوصول دعم الاتحاد الأفريقي يكون في شهر يوليو ولكن بسبب أزمة كورونا فقد تقرر

تقديم موعد الصرف ولازلنا ننتظر الدعم.

ولفت الكزة إلى أن مصروفات اتحاد الكرة الليبي تفوق كثيرًا أوجه

الدعم الداخلي والخارجي كافة وذلك بسبب أزمة الديون التي يعاني منها الاتحاد منذ

سنوات.

