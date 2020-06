أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، باتجاه المدعية العامة لمحكمة

الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، إلى تركيا لمساعدتها في القبض على الدكتور سيف

الإسلام القذافي، بعد رفض الدول الأوروبية مساعدتها في ذلك.

The post الجنائية الدولية تلجأ لتركيا لمساعدتها في القبض على الدكتور سيف الإسلام القذافي بعد رفض الدول الأوروبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24