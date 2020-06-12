صالح يبحث مع السفير البريطاني “إعلان القاهرة”

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في البلاد.

وبحسب المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن الجانبين تناولا خلال مكالمة هاتفية إعلان القاهرة المنبثق عن مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية و التي تؤكدة على وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار كما تطرق الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت بريطانيا قد أبدت في وقت سابق ترحيبها بـ”إعلان القاهرة” لإنهاء الأزمة المشتعلة في ليبيا، وتحديد موعد لوقف إطلاق النار وتحريك عجلة المسار السياسي، داعية الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية