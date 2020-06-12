ليبيا الان

صالح يبحث مع السفير البريطاني “إعلان القاهرة”

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في البلاد.

وبحسب المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن الجانبين تناولا خلال مكالمة هاتفية إعلان القاهرة المنبثق عن مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية و التي تؤكدة على وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار كما تطرق الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت بريطانيا قد أبدت في وقت سابق ترحيبها بـ”إعلان القاهرة” لإنهاء الأزمة المشتعلة في ليبيا، وتحديد موعد لوقف إطلاق النار وتحريك عجلة المسار السياسي، داعية الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ياحاج صالح حرك مجلس النواب فانت معترف بك دوليا مثل حكومة التوافق بين الدواعش والقاعدة واامغول المهم ارسل رسائل لجميع برلمانات دول مجلس الامن لطلب تشكيل لجنة من برلمانات الدول الكبرى للتحقيق فى جرائم الحرب لاردوغان برعاية ترمب شريكه فى ااجربمة

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