توافق أوروبي أميركي على ضرورة وقف اطلاق نار شامل في ليبيا

كشف مصدر أوروبي عن وجود توافق بين بروكسل وواشنطن على ضرورة وقف اطلاق نار شامل في ليبيا واستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدةـ، مؤكدا تطابق موقف الجانبين بشأن الأزمةـ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ونقلت «آكي» عن المصدر المطلع تأكيده «تطابق الموقفين الأوروبي والأمريكي تجاه الوضع القائم حالياً في ليبيا، خاصة لجهة حتمية الحل السياسي».

وقالت «آكي» إن المصدر كان يتحدث، اليوم الجمعة، عن المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع نظرائه الأوروبيين يوم الاثنين القادم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأضافت أن المصدر «قلل من شأن وجود خلافات أوروبية – أميركية بشأن دعم الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي»، مؤكداً أن «الرؤية المشتركة تركز على ضرورة وقف اطلاق نار شامل، احترام قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تدفق السلاح، العودة إلى التفاوض وفق مقررات مؤتمر برلين وتحت مظلة الأمم المتحدة».

واعتبرت «آكي» أن أجوبة المصدر «بدت غامضة لدى الحديث عن ضعف تأثير القوى الغربية في مجريات الصراع الليبي، تجاه تعاظم دور كل تركيا وروسيا»، مشيرة إلى أنه اجاب بالقول: «يجب احترام قرار الأمم المتحدة ووقف إدخال السلاح».

وقبل يومين أصدر كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف وريل ورؤساء وزراء إيطاليا، فرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وإلى وقف اطلاق نار فوري.

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