قبرص واليونان تنتقدان “الاستفزازات” التركية في المتوسط

أجرى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ناقشا خلاله النشاط التركي في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص وفي منطقة البحر المتوسط، واصفين إياها بـ”الاستفزازات”.

وأوضح نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس أن أناستاسياديس وميتسوتاكيس ناقشا الجهود المنسقة في إطار سلسلة اجتماعات سيعقدانها بشكل منفصل مع عدد من الرؤساء عبر الفيديو رفقة رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بحضور وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

يذكر أن أناستاسياديس كان قد تحدث في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مثير للمشاكل و يريد تحويل تركيا إلى قوى عظمى متوسطية ، عبر خططه التوسعية في سوريا وليبيا، مشيرا بأن على تركيا أن تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وأن تلتزم بالقانون الدولي، مطالبا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات شديدة على النظام التركي.

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