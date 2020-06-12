صحيفة تركية: إنشاء قاعدتين عسكريتين تركيتين في ليبيا

نقلت صحيفة “يني شفق” المقربة من حزب العدالة والتنمية، عن مصدر عسكري تركي، أن الحكومة التركية ستسهم في إعادة بناء قوات حكومة الوفاق بناء على طلب تقدمت به الحكومة .

وأوضح المصدر العسكري التركي ، أن أنقرة ستعمل على إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا إحداهما بحرية في ميناء مصراتة سيتم تزويدها بقطع حربية وسفن إنقاذ واستطلاع، والأخرى جوية في الوطية مجهزة بوسائل دفاعية وطائرات من دون طيار.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد كشفت اليوم الجمعة عن إجراء طائرات تابعة لها بالاشتراك مع القوات البحرية لتدريبات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن المناورات كانت بمشاركة عناصر “التعليم المائي المفتوح” حيث تم التخطيط للتعليم الخارجي بشكل مشترك وتم تنفيذه بنجاح وفقا لوزارة الدفاع التركية التي أشارت إلى قيام الطائرات الـ 17 المشاركة في النشاط بواجباتها تحت قيادة مركز القوات الجوية القتالية التابع لقيادة قائد القوات الجوية الموجود في مدينة إسكي شهير الواقعة في الشمال الغربي لتركيا، والتي تبعد نحو 233 كم غرب أنقرة، إضافة إلى قيادة القوات البحرية والقيادة التكتيكية لقيادة مجموعة البعثة الشمالية.

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