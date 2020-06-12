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الجرو: السوريون في غرف نومنا ولا “القرامطة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المتحدث باسم مليشيا لواء الصمود، التابعة للوفاق، أحميدة
الجرو، إن دخول السوريين في غرف نومنا مرحب به، والأهم هو ألا يدخل من أسماهم
“القرامطة” على حد قوله.

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”
قال الجرو “سوريون في غرف نومنا ولا قرامطة”.

هذا ويذكر أن المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا ويقاتلون في صفوف الوفاق ضد الجيش يفضلون الإقامة في منازل الليبيين بالعاصمة طرابلس عن المعسكرات، بحسب ما ذكرت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل.

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تعليقات

  • الجرو ابن من عادة ٠انشالله يحلبوك السوريين حتى انت ٠ ايقرمطولك اوذانك وشنابك بس لم يتعودوا على استباحة حرمات الناس القرامطه ابناء اصل موش شكلك وشكل مليشياتك لاوباش

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  • مشهد عادى لما المرتزق يدخل غرفة نوم وينيك ام الجرو ولا زوجته ولابنته ولا اخته لا فرق بين الجرو واى حيوان فهو ديوث ونساونهم يستحقوا الرجم فكيف يقبل هذا الكلب قرموط حلبى يدخل فى كس امه الواطى !!

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  • بالنسبه لك يا جرو مازالت لم تصبح كلب حتي تقرر جلب السوريين الي غرف نومكم لان ربما ابوك لا يوافق لأنك لازلت قاصر والجرو يحتاج زمن حتي يصير كلب ويقرر ان يعزم السوريين علي ليالي حمراء في بيته ولكن في الشك السوريين يأكلوا في لحم الجريوات لو كان دورت لك كوريين او صينيين خير لك فهؤلاء يأكلوا في الكلاب وخاصه جرو الحليب

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  • قال تعالى :-
    إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)

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  • ياجرو ابوك كلب من كلاب النار وخليفتك اردوغان كلب الصهاينة والامريكان كل كلابه فى النهاية فى خبر كان فى سوريا ومصر

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  • اللي ما عنده شرف غيره هذا واطي ومخنث وهذا الجرو شفنا بنات مصراته يصورو مع برنارد ليفي واللي ماعنده شرف يعيش حياته كلها زي الكلب وهذا الجرو هو ابن الكلب وطبعا اسم على مسمى والعياذ بالله والله خليتونا نترحم على معمر القذافي كان مليون مرة اشرف من هالخونة والعملاء الله يرحمك يا عمورة كنت شاد هم شين ومصائب.

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