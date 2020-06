الجرو: السوريون في غرف نومنا ولا “القرامطة”

قال المتحدث باسم مليشيا لواء الصمود، التابعة للوفاق، أحميدة

الجرو، إن دخول السوريين في غرف نومنا مرحب به، والأهم هو ألا يدخل من أسماهم

“القرامطة” على حد قوله.

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

قال الجرو “سوريون في غرف نومنا ولا قرامطة”.

هذا ويذكر أن المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا ويقاتلون في صفوف الوفاق ضد الجيش يفضلون الإقامة في منازل الليبيين بالعاصمة طرابلس عن المعسكرات، بحسب ما ذكرت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل.

