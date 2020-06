بلومبيرغ: الحرب في ليبيا لم تنته ولا أحد يمتلك النفوذ لوقفها

ذكر موقع “بلومبيرغ” أن موازين الحرب في ليبيا

قد تغيرت لكنها لم تنته بعد، موضحًا أن الحرب مهيأة لقتال جديد ولا يوجد لدى أحد النفوذ

لوقفها.

وقال الموقع في مقال للكاتب بوبي غوش، إنه رغم دعوة معظم

الدول المنخرطة في الحرب الليبية إلى وقف إطلاق النار إلا أنها لا تستطيع جلب المتحاربين

إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن كلا من حكومة الوفاق غير المعتمدة و”حفتر”

لديهما أهداف ومكاسب يجب تحقيقها.

وأضاف الموقع أن ليبيا تمثل بالنسبة لأردوغان نقطة مضيئة،

وسط فضاء اقتصادي وجيوسياسي بائس، مشيرًا إلى أن تركيا تريد من الولايات المتحدة لعب

دور مهم في الساحة الليبية، لإخافة روسيا ودفعها لقبول تسوية مع أنقرة.

وتابع الموقع أن أردوغان تحدث مع فلاديمير بوتين وناقشا وقف

إطلاق النار، ولا يوجد ما يشي بوجود تسوية بين الوفاق و”حفتر” كما فعلا في

يناير.

