الرئيس القبرصي: أردوغان مثير للمشاكل ويريد تحويل تركيا إلى قوة عظمى

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، إن الرئيس التركي مثير للمشاكل ويريد تحويل تركيا إلى قوة عظمى متوسطية، وهو ما يترجم إلى أعمال توسعية لأنقرة في المنطقة.

وأضاف أناستاسياديس في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية، بحسب قناة روسيا اليوم، أن الأنشطة غير القانونية في المياه القبرصية تشكل جزءا من سياسات تركيا المتغيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هناك أمثلة أخرى من هذه الأنشطة والإجراءات التوسعية في سوريا وليبيا وضد اليونان.

وأوضح الرئيس القبرصي أن عمليات الحفر التركية قبالة ساحل قبرص تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك سيادة قبرص، مشيرا إلى أن تركيا لا تبدي استعدادا لاستئناف الحوار.

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