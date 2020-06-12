الرئيس القبرصي: أردوغان مثير للمشاكل وعملياته التوسعية في ليبيا غير قانونية

هاجم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس نظيره التركي رجب طيب أردوغان قائلا إنه مثير للمشاكل ويريد تحويل تركيا إلى قوة عظمى متوسطية، وهو ما يترجم إلى أعمال توسعية لأنقرة في المنطقة.

وأضاف أناستاسياديس في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية، بحسب قناة روسيا اليوم، أن الأنشطة غير القانونية في المياه القبرصية تشكل جزءا من سياسات تركيا المتغيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هناك أمثلة أخرى من هذه الأنشطة والإجراءات التوسعية في سوريا وليبيا وضد اليونان.

وجدد الرئيس القبرصي تأكيده أن عمليات الحفر التركية قبالة ساحل قبرص تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك سيادة قبرص، مشيرا إلى أن تركيا لا تبدي استعدادا لاستئناف الحوار.