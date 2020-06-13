المتحدث باسم لواء الصمود: السوريون مرحب بهم في غرف نومنا  

مصراتة-العنوان

قال أحميدة الجرو المتحدث باسم لواء الصمود والذي يقوده المعاقب دوليا صلاح بادي، أن دخول السوريين في غرف نومنا مرحب به، والأهم هو ألا يدخل “القرامطة”،

والقرامطة وصف يروج له الإخوان المسلمين ويطلقونه على أهالي المنطقة الشرقية ومن يرفضون وجود الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وفي منشور عبر صفحته بـ “فيسبوك” قال الجرو، “سوريين في غرف نومنا ولا قرامطة فيها #نجمة_وهلال”.

وتصدر هاشتاق “#عادي_انخش_داري” خلال الساعات الماضية موقع تويتر بعد تسريب فيديو مسجل لمواطن ليبي يطلب مرتزقة سوريين تابعين لمسلحي الوفاق والمقيمين فيه بيته من الدخول إلى إحدى غرف منزله بعد أن وجدها مقفلة من قبلهم.

وأثار التسجيل موجة رفض شعبية كبيرة في ليبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستهجن بعضهم أن يطالب المواطنين الإذن من المرتزقة السوريين عند دخوله بيته.