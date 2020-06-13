ليبيا الان

المتحدث باسم لواء الصمود: السوريون مرحب بهم في غرف نومنا  

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مصراتة-العنوان

قال أحميدة الجرو المتحدث باسم لواء الصمود والذي يقوده المعاقب دوليا صلاح بادي، أن دخول السوريين في غرف نومنا مرحب به، والأهم هو ألا يدخل “القرامطة”،

والقرامطة وصف يروج له الإخوان المسلمين ويطلقونه على أهالي المنطقة الشرقية ومن يرفضون وجود الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وفي منشور عبر صفحته بـ “فيسبوك” قال الجرو، “سوريين في غرف نومنا ولا قرامطة فيها #نجمة_وهلال”.

وتصدر هاشتاق “#عادي_انخش_داري” خلال الساعات الماضية موقع تويتر بعد تسريب فيديو مسجل لمواطن ليبي يطلب مرتزقة سوريين تابعين لمسلحي الوفاق والمقيمين فيه بيته من الدخول إلى إحدى غرف منزله بعد أن وجدها مقفلة من قبلهم.

وأثار التسجيل موجة رفض شعبية كبيرة في ليبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستهجن بعضهم أن يطالب المواطنين الإذن من المرتزقة السوريين عند دخوله بيته.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • أني ليبي ابن ليبي وجدي ليبي من بنغازي وأمي طرابلسية وعايش في صبراتة أعشق السوريين أخوتنا وأعز من ذلك خسئتم روسيا وايران كلاب العالم من حكومات وجيوش الا من رحم الله النصر للأبرياء لماذا تثيرون الفتنة بننا وبين أحباببنا السوريون لقد انكشف خداعكم ياجماعة حفتر ومن والاه رغم ظلم حكومة فايز السراج لكنه أرحم منكم بكثير على الأقل هو يريد دولة مدنية وقد تحمل واستوعب جهل الميليشيات ولكنه نظمهم وعلموا الصح من الخطأ بنقيض حفتر الكلب ومن والاه من أهل الشر لعن الله ظلمكم ياقرامطة العصر النصر للأبرياء دوما وأبدا وبالنسبة لسوريا دمائنا معهم واحدة

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