النجار يرد على المشككين بنتائج فحوصات فيروس كورونا

رد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار على المشككين والطاعنين بنتائج فحوصات فيروس كورونا في ليبيا.

وقال الدكتور النجار في مداخلة على “قناة ليبيا الرسمية” في برنامج لمسات الخير أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يشتغل بأحدث التقنيات العالمية للتشخيص المعملي لفيروس الكورونا.

وأشار النجار إلى أن ظاهرة الطعن والتشكيك في النتائج المعملية تنم عن جهل وعدم وعي ممن يقومون بذلك وهذا تسبب في تحريض الرأي العام وعدم تصديق الناس لوجود فيروس الكورونا، مؤكداً أن ذلك أدى إلى إستهتار وتهاون واضح في تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أوصت بها جهات الإختصاص وتسبب في زيادة نشر المرض.

وأضاف النجار إن مثل هذه الأفعال المقصوده قد ترقى إلى جريمة تمس بالأمن القومي الصحي ويعاقب مرتكبيها بحكم القانون.

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