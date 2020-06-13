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النجار يرد على المشككين بنتائج فحوصات فيروس كورونا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

رد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار على المشككين والطاعنين بنتائج فحوصات فيروس كورونا في ليبيا.

وقال الدكتور النجار في مداخلة على “قناة ليبيا الرسمية” في برنامج لمسات الخير أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يشتغل بأحدث التقنيات العالمية للتشخيص المعملي لفيروس الكورونا.

وأشار النجار إلى أن ظاهرة الطعن والتشكيك في النتائج المعملية تنم عن جهل وعدم وعي ممن يقومون بذلك وهذا تسبب في تحريض الرأي العام وعدم تصديق الناس لوجود فيروس الكورونا، مؤكداً أن ذلك أدى إلى إستهتار وتهاون واضح في تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أوصت بها جهات الإختصاص وتسبب في زيادة نشر المرض.

وأضاف النجار إن مثل هذه الأفعال المقصوده قد ترقى إلى جريمة تمس بالأمن القومي الصحي ويعاقب مرتكبيها بحكم القانون.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • الأريب في الموضوع – او العلاجات الي قدمتها الدول المتطورة طبيا والفحوصات – لم تشمل أخذ عينات الدم من الناس . !! بهذا الشكل ..!!!
    وثانيا – أخذ العينات يتم بطريقة الوخز بجهاز تحليل الدم مثل جهاز تحليل السكري في الدم – وليس عن طريق الحقن وسحب كميات كبيرة من الدم من الناس والله اعلم اين يتم أخذ هذه العينات وما يفعلون بها …!!!
    ومن الأرجح انها عملية احتيال فقط لمحاولة أخذ البلازما من دم الأصحاء وتركيبها على دماء المصابين لخلق مناعة جديدة للمصابين – وهذا لا يصلح لاختلاف الجينات الوراثية بين الناس – واتبث ذلك مركز أطباء زرع الأعضاء البشرية في ألمانيا . للعلم – وان الإصابات تنتشر حتى في الرياضات التي فيها احتكاكات وتقارب جسدي . مثل التكواندوا والملاكمة والمصارعة وغيرها ….
    فلهذا أنتجت معامل الصحية باليابان دواء إيفغان المطور وإرساله لبعض الدول – يقتل الفيروس داخل الجسم ويقوم الجسم بالتخلص منه دون ان يتكاثر في خلايا الجسم في عدة أسابيع . ويتخذ مناعة طبيعية ضده .
    فلماذا تحدث كل هذه التعقيدات …!!!!! وخسائر في الاموال التي من شاءنها تطوير البنية الخدمية والاصلاحات الاخرى …!!!

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  • باهي وانتم اللي جبتو الفيروس من برا بقصة الحجر الخارجي هذا شنو عقوبة زعمك ياهرواك نعطوه بازين وخيار ولا شنو

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