الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل حالة وفاة و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل حالة

وفاة و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم الجمعة 687 عينة من عدة مختبرات، مبينًا

أنه استلم 178عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و11 عينة من مختبر فرع

المركز الوطني بمصراتة، و42 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و109 عينات من مختبر

مركز بنغازي الطبي، و77 عينة من مختبر مستشفى الكويفية، و5 عينات من مختبر المركز المرجعي

زليتن، و130 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و135 عينة من مختبر مركز

بحوث التقنيات الحيوية.

وأضاف المركز أن نتائج فحص هذه العينات جاءت 671 عينة سالبة و16 عينة موجبة منها 10 حالات لمخالطين وحالتين جديدتين، و3 حالات قادمة من الجنوب وحالة لعائد من السفر، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 حالات.

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