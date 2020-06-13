دغيم: يجب التحرك عربيا بالضغط على أمريكا لإيقاف حليفها التركي في ليبيا

دعا عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم الدول العربية إلى التحرك بشكل أسرع وتنسيق أكبر للعمل على حل الأزمة الليبية أمام التغول التركي الذي يستهدف أمن المنطقة أجمع.

وقال دغيم في تصريحات لـ”الساعة 24″ اليوم الجمعة، “مطلوب من العرب الآن قبل سقوط سرت، الضغط على أمريكا لتجبر وكيلها التركي على أن يتوقف، مردفا: “أما لا قدر الله وهذا مستبعد، لو سقطت سرت، فيجب تفعيل الدفاع العربي المشترك”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في تصريحات صحفية أمس الجمعة إن الحل في ليبيا نراه في مساهمتنا مع مصر وتونس من أجل التوصل لاتفاق بشأن الأزمة.

وللمرة الأولى، وجه الرئيس الجزائري اتهامات ضمنية لتركيا بـ”نقل السيناريو السوري إلى ليبيا”، وكشف بأنه أبلغ “المشاركين في مؤتمر برلين بأن السيناريو السوري بدأ في ليبيا”، وشدد على أن سقوط طرابلس خط أحمر لأنه سيؤدي إلى انهيار الدولة الليبية.