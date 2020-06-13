تبون: هناك أطراف تريد جرّ الجزائر إلى الصراع في ليبيا

ذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تقف “على مسافة واحدة من الليبيين” وأن هدف الجزائر حماية حدودها وحقن الدماء في ليبيا.

وأوضح تبون، خلال حوار مع وسائل أعلام محلية في الجزائر، أن بلاده تسعى لحفظ الدماء بين “الأشثاء في ليبيا”، معربا عن أسفه لاستمرار الصراع المسلح: “الدم الذي يسيل في ليبيا دم ليبي، وليس دم من يحاربون بالوكالة، موضحا أن نفس الدول المتصارعة في سوريا تواصل الصراع في ليبيا”.

وحذر الرئيس الجزائري، من وجود أطراف تريد جر الجزائر إلى الصراع في ليبيا، العنف مؤكدا أن هذا “لن يتحقق لهم”، نافيا أي علاقة للملف الليبي بمقترح ” السماح للجيش بالتدخل خارج الحدود الجزائرية في مسودة الدستور المقترحة”.

وأشار تبون، أن الجزائر، هي الدولة الوحيدة التي يمكنها جمع الفرقاء الليبيين، لأن “حفتر والسراج لا يعترضان على مبادرة الجزائر”، بحسب ما نقله موقع “سبوتنيك”.

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