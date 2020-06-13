مدير أمن الجفرة يتفقد مركز شرطة العزيزية والساعدية ووحدات المرور

تفقد مدير أمن الجفارة عبد الناصر الطيف، بجولة تفقدية لمركز شرطة العزيزية والساعدية ووحدات المرور.

وبحسب إيجاز صحفى للمديرية ، رافق مدير الأمن في جولته التفقدية مساعد مدير الأمن للشؤون العامة، حيث تأتي هذه الجولة في إطار متابعة سير عمل الخطة الأمنية والتأكد من الحزم والانضباط في تنفيذها بين جميع منتسبي مكونات مديرية أمن الجفارة ولمتابعة عمليات الصيانة بالمقرات التابعة للمديرية.

وعقد مدير أمن الجفارة عبد الناصر الطيف ، على هامش الجولة اجتماع موسع لعدد من رؤساء المراكز والوحدات وضباط وضباط الصف وأعضاء الهلال الأحمر لمناقشة عدة ملفات للتنسيق بين الأجهزة الأمنية في نطاق حفظ الأمن وعودة النازحين الى مساكنهم.