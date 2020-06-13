أمن الجبل الأخضر يوضح تفاصيل أول إصابة بكورونا في مدينة البيضاء

طمأن المكتب الإعلامي بمديرية أمن الجبل الأخضر، أهالي مدينة البيضاء، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المدينة، أن الأمور تحت السيطرة، وتم نقل الحالة من قِبل اللجنة الإستشارية الطبية، وأن وفرق الرصد قائمه بدورها.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الحالة الأولى دخلت الحجر الصحي، بعد رجوعها من السفر.

وطالب المكتب الإعلامي بمديرية أمن الجبل الأخضر، المواطنين بمدينة البيضاء، الحرص على التباعد الاجتماعي، بعد أن لاحظ عدم تطبيق المواطنين لإجراءات السلامة والوقاية.

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