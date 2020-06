حزب تركي: أردوغان يدعم الوفاق من أجل السيطرة على النفط الليبي

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنجين

ألتاي، الجمعة، إن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان، يدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة، من

أجل السيطرة على النفط الليبي.

وأوضح ألتاي في تصريحات صحفية أن مخطط أردوغان للاستيلاء

على النفط الليبي سيتم من خلال مذكرة التفاهم البحري التي وقعها مع حكومة الوفاق، مشيرا

إلى أن ممثلي حزبه صوتوا ضد تمريرها في البرلمان التركي، لكن أغلبية الحزب الحاكم “العدالة

والتنمية” استطاعت تمريرها.

وأكد ألتاي أن حزب الشعب الجمهوري لن يسمح لأردوغان بالاستمرار

في مخططاته على أرض ليبيا.

