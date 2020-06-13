تبون: حل الأزمة الليبية في الرؤية المشتركة مع مصر وتونس

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فجر السبت، إن حل الأزمة الليبية نراه في الرؤية المشتركة مع مصر وتونس، مشيرا إلى أن حكومته تتبنى الحل السلمي للأزمة الليبية، وتلتزم بالحياد مع كل الأطراف في هذا البلد الجار.

وأكد تبون في حوار بثه التلفزيون الرسمي، أن ”بلاده تتحرك صوب إحلال السلام في ليبيا دون أطماع، وأن الدم الذي يراق في ليبيا هو دم ليبي وليس دم من يخوض حربًا بالوكالة“.

وحذر الرئيس الجزائري من خطورة استمرار تدفق السلاح والمرتزقة على مستقبل الأزمة الليبية.

وتعتبر الجزائر أن ”التدفق الكبير للسلاح نحو ليبيا في انتهاك صارخ للقرارات الدولية، لم يؤجج سعير الحرب الأهلية فحسب، بل ساهم في تسليح المجموعات الإرهابية التي أضحت تهدد أمن المنطقة، وتعرقل مسار التسوية السياسية لهذه الأزمة“.

وحذر الرئيس عبد المجيد تبون من أن ”الأطراف التي تصارعت في سوريا، هي تقريبا نفسها المتصارعة الآن في ليبيا“، مجددا دعوته إلى حوار ليبي شامل تحتضنه بلاده.

وتمسك تبون بدور الوساطة في الأزمة الليبية، بمبرر أن كل الأطراف تثق في موقف بلاده ”لأنه ليست لدينا أطماع توسعية ولا اقتصادية، وأن حل الأزمة نراه في الرؤية المشتركة مع مصر وتونس“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية