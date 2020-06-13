«سرت للنفط»: نتائج إيجابية لاختبار أحد الآبار في امتياز جنوب حقل الوادي

احتفلت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بالنتائج الإيجابية التي تحققت في اختبار البئر «A5-LP3D» التي تقع في المنطقة المنطقة «LP3D» جنوب حقل الوادي، إذ ضخ حوالي 700 برميل وبدون مياه مصاحبة.

ومن المتوقع الحصول على نتائج أفضل بعد عملية تنشيط البئر، حسب ما ذكرت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مسعود سليمان موسى في كلمته أثناء الحفل، إن هذه البئر ضمن خطة الحفر المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط التي أعتمدت أيضا ربط خطة مجموعة الآبار المحفورة بهذا الامتياز، ضمن خطة زيادة القدرة الإنتاجية المدرجة في الميزانية الاستثنائية.

وأثنى موسى بإدارة الاستكشاف وإدارة الحفر والهندسة النفطية التي أثبت العاملون فيها المهنية العالية، وشكرهم على إنجاز هذا العمل المتميز، حضـر الحفـل مديرو عموم الصحة والسلامة والبيئة، و الخدمات،و المواد و إدارة الحفر والهندسة النفطية ومراقب الأمن الصناعي ولفيف من مستخدمي إدارة الاستكشاف وإدارة الحفر والهندسة النفطية.

من ناحية أخرى عقد مسؤولون من شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف النفط والغاز ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، اجتماعا لمناقشة خطة تطوير حقل إيراون النفطي، حيث ناقش الاجتماع «الخطة المعروضة من قبل الشركة للتطوير الأمثل لحقل إيراون من خلال إجراء سلسلة من الاختبارات الطويلة الأمد للآبار، وتم الاتفاق على الخطة المقترحة لهذه الاختبارات والتي من شأنها أن تعطي أفضل النتائج».

وشارك في الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة المغلقة عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة لشركة «زلّاف ليبيا» خليفة رجب عبدالصادق، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإدارة بالشركة والمختصين بالمؤسسة وشركة «زلّاف».

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