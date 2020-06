تسييري سرت يطالب بفتح الصيدليات لتوفير احتياجات المرضى

دعا المجلس التسييري لبلدية سرت أصحاب الصيدليات الطبية الخاصة العاملة في نطاق البلدية بضرورة فتح أبوابها أمام المترددين عليها لشراء الأدوية وتقديم الخدمة الطبية لهم.

وطالب المجلس فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إدارة الخدمات الصحية سرت ونقابة الصيادلة بسرت بوضع جدول مناوبة ليلية لعمل الصيدليات بواقع إتنين إلى ثلاثة صيدليات لكي تقدم الخدمات الطبية للمرضى وتوفير الأدوية لهم، مشددا على نشر إعلان يومي بإذاعة سرت المسموعة بأسماء تلك الصيدليات.

وأشار المجلس إلى أنه سيتابع تنفيذ تلك الإجراءات ومحاسبة المخالفين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات فى إطار توفير الاحتياجات الطبية للمرضى.

