الاشتباكات في سبها تمنع فريق الخدمات الطبية من دخول حي المهدية

أعلنت إدارة الخدمات الطبية بسبها، السبت، عن خروج الفريق الطبي بالعيادة التنفسية إلى كلاً من حى حجارة الجديدة وحى عبدالكافى، للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا لتقديم الخدمات الطبية لهم والاطمئنان على صحتهم وصرف الأدوية الخاصة لهم.

وأضاف مدير إدارة الخدمات الطبية في سبها، عبدالجليل خضري، أن الفريق الطبي لم يستطع الدخول الى حي المهدية، أمس الجمعة، نتيجة الاشتباكات الحاصلة داخل الحي.

