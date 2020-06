طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، بضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مدينة ترهونة.

وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن صدمته الشديدة حيال اكتشاف مقابر جماعية متعددة في ليبيا في الأيام الأخيرة، ومعظمها في ترهونة.

ودعا غوتيريش، السلطات إلى حماية المقابر الجماعية من العبث، والتعرف على الضحايا، وتحديد أسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويها.

وجدد الأمين العام دعوته إلى وضع حد فوري للقتال في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين، مؤكدا ترحيبه باستئناف عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، معربا عن أمله في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار قريبا.

وبحسب البيان أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجاريك، في مؤتمر أمس الجمعة، أن نحو 24 ألف شخص فرّوا من منازلهم منذ 4 يونيو بعد تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن في ترهونة وسرت جنوب العاصمة طرابلس

The post غوتيريش يطالب بإجراء تحقيق شامل حول اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24