عبد الرحمن: أبلغنا الغرب بوجود المرتزقة السوريين في ليبيا..لكن لا حياة لمن تنادي

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، السبت، أن المرصد توقف عن إرسال التقارير للجهات الغربية حول نقل المرتزقة من سورية إلى ليبيا لأنه لا حياة لمن تنادي.

وأوضح عبدالرحمن في تصريحات تلفيزيونية، أنه أرسل تقارير عن عمليات تجنيد مرتزقة ونقل مجموعات متطرفة وإرهابية كتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية عبر المخابرات التركية والدولية، ولا أحد يريد أن يستمع لهذه الانتهاكات.

وشدد عبدالرحمن على أن المرصد السوري توقف عن نشر التقارير بسبب تجاهل المجتمع الدولي، مُؤكداً أن تركيا استطاعت عبر هؤلاء المرتزقة قلب الموازين والسيطرة في بعض المناطق.

وكشف عن أن تركيا نقلت 13 ألف مرتزقا على الأقل من حملة الجنسية السورية بينهم أكثر من 250 طفلا إلى ليبيا، مؤكدا أن عمليات شحن المرتزقة إلى ليبيا مستمرة ولم تتوقف رغم بعض المشكلات التي تتمثل بعدم وفاء تركيا بوعودها لهؤلاء المرتزقة بتسليمهم الرواتب.

