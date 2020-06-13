عضو بلجنة مكافحة «كورونا»: نسبة المصابين بين العائدين من الخارج مقارنة بعددهم «بسيطة»

قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، الدكتور سليمان الشيباني أبو سريويل، إن الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا من العائدين إلى ليبيا يشكلون نسبة بسيطة مقارنة بعددهم.
وشدد على أن الليبيين العالقين بالخارج لهم الحق في العودة لبلادهم، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة اهتمت بالعالقين ووفرت لهم متطلباتهم، «ونستعين بخبراء متخصصين بعلم الوبائيات في اللجنة»، حسبما ذكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك» اليوم السبت.
وأضاف أن الإجراءات التي اتبعتها الدولة مع العالقين بالخارج أكثر من الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، مطالبا جميع العائدين من الخارج بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي.
ونبه بأن اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا «تناولت ملف العالقين بما يضمن تحقيق توازن للوصول إلى ثلاث نتائج مهمة هي: «العودة بهم في الوقت المناسب والحفاظ على سلامتهم وضمان سلامة بقية أفراد المجتمع».
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