كيانات عربية فى 67 دولة أجنبية تستعد لتقديم شكوى دولية ضد جرائم أردوغان فى ليبيا

أصدرت عدد من الكيانات المصرية 67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة “كوادر قيادية شبابية”، بيانًا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك، مؤكدة فيه على دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي فى ليبيا.

وأكد البيان أنهم أرسلوا هذا البيان لكافة الدول المقيمين فيها ، فضلا عن تجهيز شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات السلطة التركية فى ليبيا، موضحا أن تركيا تعرقل جهود السلام فى ليبيا تقوم بنقل الجماعات الإرهابية من الأراضي السورية إلى ليبيا لخدمة الأجندتها التوسعية.

وأوضح البيان أن تركيا مستمرة في إثباتها للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية حيث حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يبرم اتفاقا مع رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج منفردا لاستغلال ثروات البحر المتوسط، مما يمثل اعتداء على الجرف القاري الخاص باليونان طبقا للقانون البحري الدولي، مشيرا إلى أن بعد فشل أردوغان في الوصول إلى أطماعه بهذه الحيل، لجأ إلى محاولة نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية وانتشار للجماعات الإرهابية.

ولفت البيان إلى أن المجتمع الدولى لن يسمح لأردوغان بتحقيق تلك المطامع حيث تم إطلاق المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى ليبيا، كما تم الإعلان عن ترسيم الحدود اليونانية الإيطالية، لمجابهة أطماع التركي التوسعي.

