حزب الطليعة المغربي: التدخل التركي في ليبيا مرفوض والإسلاميون أوفياء لولاءاتهم

خلف موقف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي، إلى جانب 38 حزبا عربيا، حول التدخل التركي” الغاشم في شؤون الدولية الليبية “، ردود أفعال متباينة في المغرب، بين من ناصر البيان، وبين رافض له معبرا صراحة عن موقف مساند لحكومة السراج.

وقال القيادي في حزب الطليعة الاشتراكي منعم أوحتي إن “الحفاظ على السيادة الوطنية للشعوب على كامل أراضيها ومقدراتها، ووحدة القرار الداخلي ضد أي تدخل خارجي هو العملة الرابحة للحفاظ على الاستقلال وحكم الشعوب، ليس في ليبيا فقط بل في كل بقاع العالم.. وهو ما تؤشر عليه كل مواقف وبيانات وممارسة حزب الطليعة.. على عكس الموالين للأتراك الذين يريدون تعليمنا مفهوم الوطنية وحب هذا الوطن.. ومعنى سيادة الشعوب على أراضيها.

وأضاف أوحتي في تدوينة على «فايسبوك»، أنه ” حتى نستوعب عصبية بعض تيارات الإسلام السياسي، لإخراج مخالب مريديها، وتجييش أنصارها بشكل هستيري كلما تم انتقاد حظيرة النظام التركي، علينا العودة لتمحيص بعض فترات التاريخ المغربي إبان القرن السادس عشر، لتدقيق المحاولات المتكررة للعثمانيين لغزو المغرب، وكذا لفهم تقاطعات مفهوم الخلافة عند التنظيم الدولي للإخوان وفلوله في دول المغرب والمشرق وكذا تدقيق فهم الباب ” العالي ” التركي لنفس مفهوم الخلافة عند الأردوغانيين “.

ومن بين المواقف التي عارضت موقف « الطليعة » المذكور، نجد قيادة جماعة العدل والإحسان المحظورة، حيث اعتبر حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية للجماعة، أن البيان فيه اصطفاف مع الجيش الليبي. لكن أوحتي رد مباشرة على موقف الجماعة بالقول أن الخونة لن يفلحوا في تحريف بوصلتنا حسب قوله.

وأضاف أوحتي أن “هذا السُّعار مرده، أن أتباع الباب العالي العثماني يعيشون بيننا، لكن ولاءهم لتركيا هو ما يحركهم”، وتهجمهم على بيان إدانة غزو تركيا لليبيا، ليس مرده بحثهم عن توازن الموقف فيما يخص التدخلات الخارجية، بل للتعبير عن ارتباطهم بخيارات منسجمة مع الأتراك.