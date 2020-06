مباحثات أمريكية أوروبية حول سبل دعم عملية “إيرينى” وحل الأزمة الليبية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بحثا هاتفياً ضرورة إنهاء الأزمة الليبية، وسبل دعم العملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأوضحت أورتاجوس أن بومبيو وبوريل اتفقا على أهمية إنهاء النزاع في ليبيا وسط تزايد التدخل الأجنبي والسبل الممكنة لدعم عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني” على أفضل وجه لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ويذكر أن هذا الاتصال جاء بالتزامن مع تردد أنباء عن طلب الاتحاد الأوروبي لمساعدة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في مهمته البحرية “إيريني” التي تهدف إلى مراقبة قرار حظر توريد الأسلحة على ليبيا، بعد الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا مؤخرا.

