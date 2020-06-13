بعيو: العدالة الغائبة هي ظلمٌ حاضر

سلط الكاتب الصحفي الليبي محمد بعيو الضوء على غياب العدالة كأحد أسوأ مظاهر الصراعات المسلحة في لـيبيـا قائلا إن العدالة الغائبة هي ظلمٌ حاضر.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “للحق وللحقيقة وجهٌ واحد أيها المنافقون” إن “أسوأ مظاهر الصراعات المسلحة في لـيبيـا انعدام احترام المعايير الإنسانية والقانونية المجردة، التي تجعل الجريمة جريمة أيّاً يكن مرتكبها، فكل طرف يمنح المنحازين إليه المقاتلين معه صك براءةٍ مطلقة، عن كل ما ارتكبوه من جرائم بحق المواطنين والوطن، ويصدر أحكام تجريمٍ مبرمة لكل ما يفعله الخصم، والمعيار هو الانحياز الأعمى، وليست الحقيقة المبصرة”

وأضاف بعيو “قبل حرب حفتر على العاصمة، وحين كانت العائلة الحاكمة في ترهونة وأتباعها تحت حماية ورعاية ودعم وتمويل وتشجيع الإسلامويين وفي مقدمتهم الإخوان تنظيماً وحزباً، تم السكوت على مئات جرائم القتل والإخفاء والسجن والتهجير والطرد والاستيلاء على الممتلكات، بل تم التحالف المباشر معهم في عدوانهم على طرابلس صيف 2018، والذي مولته منظومة الإخوان في طرابلس وتركيا بعشرات ملايين الدينارات، وأشرفت على إبرام الاتفاقات وعقد التحالفات بهدف إسقاط السراج وحكومته، وهذا ملف وطني مفتوح يحتوي كل الحقائق والوثائق”.

وأضاف بعيو “في قسم التحقيقات بمكتب النائب العام توجد أكثر من 300 قضية قتل لمواطنين من ترهونة، رجالاً ونساءً وأطفالاً، الفاعل فيها معلوم وليس مجهول، لأنه ارتكب جرائمه علناً على رؤوس الأشهاد وفي وضح النهار، لم تنتقل من مرحلة الشكوى والبلاغ والتحقيق إلى أوامر إحالة وقضايا متكاملة الأركان يحكم فيها القضاء، ولم تصدر أو لم تنفذ أوامر قبض حقيقية على المرتكبين والآمرين والمحرضين على الجرائم، لأنهم كانوا آنذاك أقوياء مسلحين، وكانوا تحت الحماية المحلية والخارجية، رغم أن ترهونة التي تعاني اليوم بعد فرارهم وهزيمتهم ما تعانيه، عانت أثناء وجودهم وسلطتهم وقبضتهم أكثر بكثير، وما الذي تم ويتم اكتشافه اليوم من أدلة حسية قطعية على ارتكاب الجرائم إلا رأس جبل الجليد الذي سيظهر كله عما قريب، حين تنكشف الخفايا، وينطق الحق بلسان الضحايا”.

وأردف بعيو “إن العدالة الغائبة هي ظلمٌ حاضر، لكن الله العادل الحق الحاضر الذي لا يغيب، يُنصف المظلومين وينتقم من الظالمين ولو بعد حين، ولنا في كل ما نراه ونشهده في هذه الدنيا عظةً وعبرة، لولا أنه تكثر العِبر ويقل المُعتبر، وها هم الذين أخذتهم العزة بالإثم أمس، أذلاء اليوم تضيق عليهم الأرض بما رحبت ولا ناصر لهم”.

وتابع بعيو “نعم لا خيار لنا وأمامنا نحن الليبيين غير التسامح والصفح والمصالحة، لكن ليس قبل المكاشفة وكشف الحقائق والمصارحة، ثم القصاص العادل حيث يجب، والعفو وجبر الضرر حيث يتوجب، كي تهدأ النفوس، وتطيب القلوب، وتندمل الجراح، ويستقر الوطن بعد فوضى، ويأتي الرخاء بعد العناء”.

وختم بعيو بالقول “سيبقى رغم كل العواصف والعواسف رجالٌ في هذا الوطن ينطقون بالحق ويدعون إلى السلام بين أهل الوطن، إخوة الدين والدنيا شركاء الوجود والمصير، مرجعياتهم إيمانية، ومعاييرهم إنسانية، ودوافعم وطنية، قد يكونون اليوم قليلين لا شوكة لهم، لكنهم غداً بإذن الله سيكونون السواد الأعظم من الناس والكثرة الغالبة”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=172126354337307&id=100046198290908