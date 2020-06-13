ليبيا الان

محمد صوان: لا يمكن إقصاء مجلس الدولة وحزب العدالة والبناء فهما يمثلان تيار الثورة الحقيقي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا، أن المشير خليفة حفتر، يتحمل مسئولية الخراب والدمار في المناطق التي حلت بها حول العاصمة طرابلس، قبل السيطرة عليها.

وقال صوان، في تصريحات لموقع عربي 21 المدعوم من قطر،  إن الأكثر إثارة للسخرية، هو ما قامت به السلطات المصرية من القاهرة بطرح مبادرة من خلال مؤتمر صحفي جمع السيسي وحفتر وعقيلة صالح، حيث إنها لم تحضر الطرف الآخر، وهذا غير مقبول، الأمر الذي يقلل من قيمة هذه المبادرة.

وزعم قائلا “نحن ندرك أن الغرض من رفض اتفاق الصخيرات، هو التخلص من المجلس الأعلى للدولة كشريك؛ لأنه يمثل تيار الثورة الحقيقي بكل أطيافه، ولا يقوم على أساس قبلي أو جهوي، ولا يمكن توجيه القرار داخله”.

وأثنى صوان على حزبه الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والمصنفة كجماعة إرهابية في عدة دول عربية، قائلا “أكبر كتلة سياسية لا زالت متماسكة تمثل حزب العدالة والبناء، كان له دور كبير في كل المحطات السياسية السابقة، وتيار الثورة العريض الواسع للأسف ليس له قيادة أو كتلة صلبة ولم تتشكل أحزاب وكتل قوية داخله، ولذلك فإن إقصاء المجلس الأعلى للدولة أو حزب العدالة، يفسح الطريق لتمرير أي تسوية قد لا تكون في صالح المسار السياسي الديمقراطي، وهذا ما أشار إليه عقيلة أيضا عندما قال: على الأحزاب أن تتراجع الآن، وهو بذلك يقصد العدالة لأن الجميع يعلم بأنه لا توجد أحزاب أخرى فاعلة في ليبيا الآن”.

وواصل: “وللأسف، يجب أن ينتبه كثير من أنصار تيار الثورة إلى هذه النقطة، لأن بعضهم بدوافع الخصومة السياسية التي ليس وقتها الآن، قد يروق له ذلك ويطربون لإقصاء حزب العدالة، بل ويكيلون له الاتهامات، ثم إن ما طرحه عقيلة صالح من أفكار تعود بليبيا إلى ما قبل الدولة، فهو يتكلم عن أقاليم ثلاثة كل إقليم يفرز من يمثله”، مضيفا: “للأسف منطق متخلف قبلي جهوي لا يطرح آليات أو معايير، بل يعطي الفرصة لاختيار البعثة أو غيرها لأفراد من كل الأقاليم ليس بينهم رابط أو مشروع، وبذلك يسهل تمرير أي طبخة”.

وأردف: “طال الزمن أو قصر، لا بد أن يجلس الليبيون بعضهم مع بعض، دون إقصاء لأي طرف ويتوافقون على خارطة طريق تخرجهم من الأزمة، ونحن ندعو الأصوات السياسية العاقلة في الشرق الليبي أن تتقدم وتعلن عن نفسها، وإذا اتفقنا على رفض المشروع العسكري والاستبدادي، فإن كل القضايا الأخرى قابلة للحل والتفاهم والتنازل، وفي تقديري أنه لا غنى عن رعاية بعثة الأمم المتحدة لهذا الحوار، بعيدا عن الاستقطاب الذي سوف يحصل إذا كان برعاية أي دولة أخرى، وأن يكون ذلك في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات”.

وعن الطريقة التي يتحدث بها أهل مدينة مصراتة خاصة دورهم في التصدي لخليفة حفتر، قال “لا شك أن مدينة مصراتة لها ثقل سكاني كبير وعسكري بسبب ما فرض عليها من حروب ابتداء من حروب التحرير ضد القذافي، لا أحد يدعي أن ليبيا فيها جيش نظامي متكامل ومهيكل وحالة السيولة تعم كل مؤسسات الدولة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ليبيا لها حكومة واحدة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي يرفض الانتماءات والتحيز الحزبي ـ ويجب تفكيكها فورا , والعمل بأدارة واضحة تقوم بتوزيع الاعمال والمهمات والالتزامات التنفيذية الموكلة اليها دون شروط , حيث اعطبت الميزانيات وصممت المشاريع للتنفيذ داخل المؤسسات بكشل عام وليس للتشدق السياسي وإضاعة الوقت والجهد والسماح لأطراف أخرى بأستغلال هذه الثغرات لمصالحهم الخاصة .

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    • لامن ولاامان الا بحل الاخوان كما حدث فى مصر والسودان فليس فى مصلحتهم اى انتخابات حرة تعيدهم الى السجون فهم اصل كل الشرور فى ليبيا وهم من منعوا اى محاولات جادة للم الشمل وهذا الحيوان صوان قال من قبل انه من طلب من السراج ان يعمل بدون نيل ثقة مجلس النواب وهذا الكذاب نسى ان القاهرة نظمت من قبل مؤتمرات لتوحيد المؤسسة العسكرية ةاستضافت كل الاطراف السراج ومعتيق وحفتر وعقيلة صالح لحل المشكلة الليبية وبعد الوصول لنتائج طيبة افسدها الخوان باوامر من قطرائيل واذا كانوا يحلموا باستمرارهم فى نهب ثروة الشعب فهم واهمون ولاينسوا ان ليبيا لها جيش وطنى يحميها ويسيطر على ثروتها النفطية وعلى ابواب مصراته والان نرى تطبيق عملى لوقف اطلاق النار طبقا لاعلان القاهرة بعد الطريحة التى اخذتها المليشيات عند التقدم نحو سرت وعرفوا جيدا ان اى مواجهة مع الجيش خاسرة هو انسحب برغبته من طرابلس حتى لابكون هناك مبرر لتواجد الاتراك والمرتزقة واذا لم بنسحبوا فتحرير طرابلس سيبدأ من مصراته اما اردوغان فادى ماعليه من دور قذر فى الهدم والدمار بجلب مرتزقة لاعطاء مبرر لتدخل امربكى غربى لنهب ثروة النفط كما حدث فى سوريا حيث استولى الامريكان على نغط دير الزور وتركوا قواعدهم العسكربة على الحدود التركية للروس وليس للاتراك ليفهم من يتصور ان هناك صراع بين الروس والامريكان بل مسرحية لتقاسم الثروة ببنما اردوغان فى كل مرة يخرج من المولد بلا حمص ولن يحصل على قطرة نفط واحدة ليس من ليبيا بل من شرق المتوسط ومصيره السقوط بعد ان تحول الى كلب اجرب ينفر منه الجميع وسنرى تحالف عسكرى قوى لمنظمة غاز المتويط قوة عسكرية من مصر واسراءيل وقبرص واليونان وايطاليا وفرنسا اعضاء المنظمة مع امريكا كمراقب فى مواجهةالغاز الروسى عبر تركيا

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  • الى من يدعى الشرعية لحكومة السراج على اى اساس من منحها الشرعية فنواب الشعب الليبى رفضوا منحها الثقة ودوليا اعطوا الشرعبة لمجلس رئاسى مكون من تسع اعضاء يكون القرار ببنهم بالتوافق واى اتفاقيات يجب عرضها على مجلس النواب وبالتالى لا يوجد شرعية الا لحكومة الثنى اخر حكومة نالث ثقة مجلس النواب المنتخب الى حين ان يمنح مجلس النواب حكومة اخرى الثقة بنصاب قانونى وقائد الجيش خليفة حفتر حصل على ثقة مجلس النواب بنصاب قانونى ولايجوز لاحد تغييره الا بموافقة نواب الشعب بنصاب قانونى وولى امر الشعب الليبى اعلى شخصية منتخبة من نواب الشعب وهو عقيلة صالح وطاعته واجبة امام الله

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