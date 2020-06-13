هجوم مسلح على محطة كهرباء بجنوب الزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، انقطاع الكهرباء عن أحياء في مدينة الزاوية جراء هجوم مسلح على محطة زينوبة (جنوب المدينة) أثناء تواجد فرق الصيانة بداخلها لإجراء أعمال صيانة.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الهجوم أسفر عن «إصابة محولين حيث يبلغ حجم كل مولد 20ميجا وات، الأمر الذي تسبب في إنقطاع الكهرباء على أحياء عديدة في جنوب الزاوية».

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ويلقي تردي الأوضاع الأمنية في البلاد ظلاله على مرفق الكهرباء الذي يتعرض إلى اعتداءات وأعمال سرقة وتخريب متكررة منذ نحو 10 أعوام.

وأوضح المنشور أن «الشركة تعاني من نقص حاد في المواد، وغير قادرة على توفير المستلزمات المطلوبة»، منوها إلى أنها لن «تتمكن من القيام بأعمال الصيانة لتلك المحطة»، ومحملة المسؤلية الكاملة من «نفذ هذا الاعتداء الذي سبب في إظلام آلاف المنازل في جنوب الزاوية».

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